Factbox: List of winners at the 2026 Venice Film Festival

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Reuters
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September 14, 2026 - 11:21 AM
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Laleh Marzban poses with the Orizzonti Best Actress Award for "Falling House" during the closing ceremony of the 83rd Venice International Film Festival, Italy, September 12, 2026. (Reuters/Yves Herman)

VENICE — The 83rd Venice Film Festival ended on Saturday. Here is a list of all the main award winners.

GOLDEN LION:

“Woman Unknown” directed by May el-Toukhy (Denmark, Sweden, Latvia production)

SILVER LION GRAND JURY PRIZE:

“Possible Love” directed by Lee Chang-dong (South Korea)

BEST DIRECTOR:

Ilya Khrzhanovsky for “DAU” (Germany, France, Sweden)

BEST ACTRESS:

Mathilde Arcel for “Woman Unknown” (Denmark, Sweden, Latvia)

BEST ACTOR:

John Malkovich for “Wild Horse Nine” (US, Chile)

BEST SCREENPLAY:

Stephane Brize, Coralie Amedeo, Olivier Gorce for “A Good Little Soldier” (France)

SPECIAL JURY AWARD:

“NAZA” directed by Yuval Abraham and Rachel Szor (Britain)

BEST EMERGING YOUNG ACTOR/ACTRESS:

Malou Khebizi for “A Place To Heal” (France)

—Reporting by Crispian Balmer; Editing by Andrew Heavens

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