Factbox: List of winners at the 2026 Venice Film Festival

VENICE — The 83rd Venice Film Festival ended on Saturday. Here is a list of all the main award winners.
GOLDEN LION:
“Woman Unknown” directed by May el-Toukhy (Denmark, Sweden, Latvia production)
SILVER LION GRAND JURY PRIZE:
“Possible Love” directed by Lee Chang-dong (South Korea)
BEST DIRECTOR:
Ilya Khrzhanovsky for “DAU” (Germany, France, Sweden)
BEST ACTRESS:
Mathilde Arcel for “Woman Unknown” (Denmark, Sweden, Latvia)
BEST ACTOR:
John Malkovich for “Wild Horse Nine” (US, Chile)
BEST SCREENPLAY:
Stephane Brize, Coralie Amedeo, Olivier Gorce for “A Good Little Soldier” (France)
SPECIAL JURY AWARD:
“NAZA” directed by Yuval Abraham and Rachel Szor (Britain)
BEST EMERGING YOUNG ACTOR/ACTRESS:
Malou Khebizi for “A Place To Heal” (France)
—Reporting by Crispian Balmer; Editing by Andrew Heavens