Quotes, Juxtaposed: What are the presidential bets’ plans for economy?

Where the Malacañang hopefuls stand:

Leody De Guzman

Ang unang gagawin ni ka-Leody ay i-reorient ang sistema ng ating ekonomiya. Sa halip na unahin ang kapakanan ng mga negosyante, uunahin natin ang kapakanan ng kabuhayan at kagalingan ng ating mga mamamayan. Dapat ay kabahuyan ng mga mammayan, hindi tubo. Pauunlarin natin ang agrikultura at industriya. Hindi pupwede sa habang panahon lahat ng ating pangangalinagan ay kukun – – ay i-i-import natin. Kinakailangan nating mag-produce ng sarili nating pangangalaingan.

Sa mga manggagawa, kinakailangan natin i-empower sila. Payagan natin at palakasin natin ang unyon ng manggagawa. Ipatigil natin ang sistemang kontratwalisasyon sa pamamagitan ng pagbuwag ng mga manpower agency, at itaas natin ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya kapantay ng sahod sa Metro Manila.

At yung ating mga MSME ay kinakailangan nating tulungan. Mag-a-allot ang gobyerno ni Leody de Guzman ng P125 billion para sa suportahan yung ating mga maliliit na negosyante upang makapag-create o mabalik yung mga manggagawang nawalan ng trabaho na kanilang mga empleyado.

De Guzman said this during the “Panata sa Bayan,” a presidential candidate forum hosted by the Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) in February.

Francisco “Isko Moreno” Domagoso

Well, we will hire somebody who is very good in that field of undertaking but what matter[s] most is the people. Mga kababayan, ang unang una kong gagawin ay iparamdam sa inyo na may gobyerno kayong masasandalan sa hirap ng buhay. Kung saan kaya kung bakit pinopropose ko 5 months ago nung kausap ko yung mga farmer sa Tarlac, fishers folks sa Zambales, I’ll cut into half the oil tax. Lahat ng uri ng tax sa krudo, nakita niyo hirap ng buhay ngayon pataas nang pataas ang krudo, and tax cuts sa lahat ng tax sa kuryente. So immediately mararamdaman ito ng tao.

Then second, the bigger picture of this is that we will be more competitive, mga kababayan, sa ating mga neighboring countries because we need to raise our FDIs, foreign direct investment. So itong mga bagay na ito ay makatutulong para tayo’y unti-unting gumana, lumakbay, umayos at gumaan at umasang tumaas ang ating pamumuhay.

Pangatlo, higit sa lahat, we’ll go back to PPP (Public-Private Partnerships). We will involve private sectors in government programs and projects so that we can pursue and continue the Build Build Build of our country.

Moreno said this during the CNN Presidential Debate held on Feb. 22, 2022. He also unveiled earlier this year his 10-point agenda towards the country’s economic growth with a focus on life and livelihood.

The ten sectors that Moreno’s government would focus on if elected president are housing, education, labor and employment, health, tourism and the creative industry, infrastructures, digital transformation and industry 4.0, agriculture, good governance, and smart governance. He presented his ten-point economic recovery plan on Jan. 31, 2022.

Panfilo “Ping” Lacson Sr.

Ako priority ko kasi ito yung nakagawian ko na since I became a legislator – yung budget reform, kasi there’s a lot to be done or fixed sa national budget. Apat yan eh: budget preparation or planning; budget authorisation, this is where Congress comes in, meaning legislation; budget implementation, balik sa executive branch; and budget accountability, ito na yung COA, exercise ng oversight ng Kongreso.

Now ang practice natin ngayon masyadong top-heavy. Ang budget process natin is yung Development Budget Coordinating Committee magbibigay ng budget ceiling sa mga agencies. Sa akin, mali yon because as I consult with private corporations, sa kanila zero-based, meaning kayong mga department heads, ipresent niyo isa-isa yung inyong mga program, activities, and projects. And justify. Bakit natin popondohan at kung magkano ipopondo. So bottom up.

Ang nangyayari sa’tin, walang consultation sa mga local government units yung tinatawag nating local development councils. They’re functioning but they’re not functioning well. So Ang nangyayari yung dole-out mentality tsaka yung culture of mendicancy. Everytime meron kaming budget deliberation, especially pre-pandemic days, nakapila na yung mga governors, mayors, barangay chairmen, may mga folders. Bakit? Hindi kasi pinakinggan yung kailang pinrepare na local development plan.

And who should know the needs and priorities of their own localities kung hindi yung mga local government officials? So papalitan natin zero-based, bottom up.

Second, kailangan siguro in this day and age of modern information and communication technology, magdigitalize na tayo. Naiwan na tayo rito. Hindi tayo automated sa customs, BIR, e pagka hindi digitalized, yung corruption will always be there kasi nga may human intervention.

Third sa akin, corruption. Ito yung tingin ko na talagang pumapatay sa atin for the longest time. We eliminate corruption or minimize corruption in government, we solve at least 50% of the country’s problems.

Agriculture. We are a country of importers. Bakit tayo mag-iimport ng strawberry? Bakit tayo mag-iimport ng gulay? Hindi bale yung mga produce na wala dito. Pero kung emron naman dito, bakit papatayin natin yung mga magsasaka? So yung government support sa agriculture, fishery, dapat nandon.

Lacson said this during a “Hot Seat” interview conducted by Manila Bulletin on Jan. 29, 2022.

Ferdinand Marcos Jr.

And so ang unang unanatin sigurong kailangan tugunan ay ayusin ang ating digital infrastructure. Because if all of these plans that we have are going to succeed, kailangan matibay-tibay ang ating digital infrastructure nang sa ganon meron tayong ginagamit not only for business but the internet has been the highway for most of our activities now…

And I do not think it is going to be hard for the simple reason that the technology exists, we do not need to invent it. One of the countries that has the best system is South Korea so padala tayo ng tao do’n, papuntahin natin sila rito, para magtanong tayo kung papano nila ginawa, and that will not take too much time. But again, but it will require a strong partnership between the public and the private sector.

Kung meron tayong ayuda para sa mga individuals, dapat din meron tayong ayuda para sa mga MSMEs.

I think the main thing that we have to think about now is to get people back to work and to put money in people’s pockets again so that they can afford the commodities that they need, they can afford magbayad sila ng kanilang kuryente, magbayad ng tubig, mapag-aral nila yung kanilang mga anak – all of these things that the everyday concerns of people, yan ang una siguro nating kailangang gawin at sa aking palagay, MSMEs ang magiging susi talaga diyan.

Marcos said this during an episode of Go Negosyo’s “Kandidatalks” last December.

Manny Pacquiao

Ang focusan po natin ay yung GDP natin. Lagi po yung binabasehan ng ating ekonomiya, yung GDP natin. Meron po tayong four elements of GDP: consumption, investment, government spending, and net export.

‘Pag sinabi mong consumption, kailangang yung production po enough yung production natin – yung production na hindi tayo nag-i-import. Pag sinabi mong investment, ito ay magbibigay ng trabaho para sa milyon-milyong mga Pilipino, mag invite tayo ng investors from other country, and higit sa lahat, para mabigyan talaga ang milyon-milyong Pilipino ng trabaho, palakasin po natin yung micro, small, medium enterprises. Papautangin natin yung mga maliliit na negosyante ng zero interest po para makapagstart sila ng business nang mabigyan ng trabaho ang milyon-milyong mga Pilipino. And pangatlo po ay yung government spending. Yung ginagastos po natin, gastos po tayo nang gastos na wala po sa lugar. Budget po tayo nang budget ng mga proyekto na hindi po talaga nakakatulong o in line doon sa pinapangarap nating pag-unlad ng ating bansa. At pang-apat po ay yung ating net export. Kinakailangan ay enough yung supply natin at tayo ay makinabang sa pag export pa natin ng mga goods natin para ipagmalaki natin ang ating bansa.

Pacquiao made this remark during the second presidential debate organized by the Commission on Elections on March 19, 2022.

Leni Robredo

Ang Angat Buhay Pilipino ay isang malawak na plano para sa economic recovery, hindi lang ito pangakong ibaba ang presyo ng bigas, kuryente, o gasolina. May mga solusyon sa mga nakaugat na problema. Ang aking paniniwala ay taumbayan ang sentro sa pagbawi ng ekonomiya.

Unang prayoridad ang kakulangan ng sapat na kabuhayan. Sa ating plano, kung mawalan ng trabaho, may tatlong buwang ayuda. At kung hindi pa rin makahanap ng kapalit, gobyerno mismo ang magbibigay ng trabaho sa inyo. Hindi hadlang ang edad o kasarian para makapaghanapbuhay.

Sa tamang paggamit ng pondo ng gobyerno, matutulungan natin ang ating magsasaka at mangingisda para ibaba ang presyo ng pagkain.

Iilan lang yan sa mga prayoridad ng Angat Buhay Pilipino. Marami pang sektor ang pag-uukulan ng pansin: agrikultura at pangisdaan, turismo, transportasyon, manufacturing at infrastructure.

Palalakasin natin ang private-public partnership at tatawid tayo sa digital economy.