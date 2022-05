2022 Local Candidates City of Manila: Complete list

May 9, 2022 - 12:03 AM

The Commission on Elections early this year released a list of the candidates for local posts the City of Manila.

The nation’s capital, also the second largest city in the country, is the second most vote-rich city in the Philippines with more than 1.133 million voters.

Here’s a list of the candidates running in the City of Manila:

Member of the House of Representatives – Manila First District

Name to appear on the ballot

ASILO, ATONG (LP) DIONISIO, ERNIX (ASENSO) LOPEZ, MANNY (PDPLBN)

Member of the House of Representatives – Manila Second District

Name to appear on the ballot

LOPEZ, CARLO (NP) VALERIANO, ROLAN CRV (NUP)

Member of the House of Representatives – Manila Third District

Name to appear on the ballot

ARROÑO, CLARK FIELD III (IND) CHUA, JOEL (ASENSO) MORALES, RAMON (PDPLBN)

Members of the House of Representatives – Manila Fourth District

Name to appear on the ballot

BONOAN-DAVID, TRISHA (IND) GABRIEL, CHRISTOPHER (PRP) MACEDA, EDWARD (NPC)

Members of the House of Representatives – Manila Fifth District

Name to appear on the ballot

BAGATSING, CRISTAL (NUP) TIENG, IRWIN (ASENSO)

Members of the House of Representatives – Manila Sixth District

Name to appear on the ballot

ABANTE, BENNY (NUP) BILLANES, ROMUALDO (PRP) SITYAR, ANTONIO II (IND)

Mayor

Name to appear on the ballot

ABAD, ONOFRE (IND) BAGATSING, AMADO (KABAKA) JAMIAS, ELMER (PRP) LACUNA, HONEY (ASENSO) LIM, CHRISTY (PDR) LOPEZ, ALEX (PFP)

Vice-Mayor

Name to appear on the ballot

BAGATSING, RAYMOND (KBL) LAPINIG, LUCY (PDR) NIETO, YUL SERVO (ASENSO) REYES, ARVIN (IND)

Councilor – Manila First District

Name to appear on the ballot

ALFONSO, IRMA (ASENSO) BALDISIMO, TOTO (LP) DE LEON, MICHAEL (IND) DELA CRUZ, NIÑO (ASENSO) ESTABILLO, DOM (IND) FAJARDO, TAGA JESUS (ASENSO) GUNGON, JOEL (IND) HALILI, IAN (PDR) ISIDRO, MARJUN (ASENSO) LIM, BOBBY (ASENSO) MANANSALA, SYLVIA FELISA (IND) MONDEJAR, BRYAN (PDPLBN) NIEVA, BANZAI (ASENSO) ONG, PETER (PROMDI) SANDOVAL, FERDIE (UNA) SANTIAGO, EUGENE (PDPLBN) SOLIS, EDUARDO (PDPLBN) TAN, MOKONG (LP) TELLO, GILBERT (IND)

Councilor – Manila Second District

Name to appear on the ballot

BARIA, DADDYBEAR (IND) BUENAVENTURA, DR. J (ASENSO) EVANGELISTA, BOYET (NP) JAVALLA, ALEX (NP) LACSAMANA, NINONG (IND) LACSON, MACKY (ASENSO) LIM, UNO (ASENSO) ORIOSTE, ATTY. PONCHING (IND) RIVERA, MIKE (IND) ROBLES, ROMA (ASENSO) SANGUYO, RONEIL (NP) SIA, AWI (ASENSO) SY, DOK SY (NP) TAN, EDWARD (ASENSO) VARONA, IVY (NP)

Councilor – Manila Third District

Name to appear on the ballot

ALIBARBAR, TERRENCE (ASENSO) ATIENZA, MAILE (ASENSO) AURELLO, RODERICK (IND) CRUZ, CALOY (PDPLBN) DE GUZMAN, ANTHONY (IND) DELA CRUZ, ROLLIN J (PDPLBN) DIAZ, ROBERT (IND) FUGOSO, PAMELA FA (ASENSO) GACUTAN, NORLAND AZON (IND) ISIP, JONG (ASENSO) JAMISOLA, JOEY UY (PDPLBN) LANDICHO, KUYA JUN (PDR) MAGNO, NIÑO (PFP) MANIKAN, BERNIE (IND) MELON, HENRYSON (IND) NIETO, APPLE (ASENSO) ROSALES, AILEEN (PDPLBN) TY, NELSON (PDPLBN) ZARCAL, TOL (ASENSO)

Councilor – Manila Fourth District

Name to appear on the ballot

ALEJAGA, VIC (IND) BACANI, KRYS (ASENSO) BAGATSING, DJ (ASENSO) BAGATSING, HAVY HABAGAT (IND) CHUA, DOC LOUIE (ASENSO) COSME, BENJIE (IND) COSME, EDWIN (IND) COSME, KEVIN (IND) DELA CRUZ, CARLO (PDPLBN) FLOIRENDO, XTIAN (PDPLBN) GABRIEL, RAQUEL (PDPLBN) LOPEZ, JORGE ANDREW (PDPLBN) MATRIMONIO, JOHN (IND) PANGANIBAN, JAZEL (IND) QUINTOS, BIMBO (PDPLBN) QUINTOS, LADY (ASENSO) REYES, SCIENCE (ASENSO) TAN, KONSI AL (IND) TAN, ROSEMARIE (PDPLBN) TOLEDO, EMIL BRYAN (PROMDI) VICTORI, INAY (IND) VILLANUEVA, JTV (ASENSO)

Councilor – Manila Fifth District

Name to appear on the ballot

ATIENZA, NIKKO (ASENSO) AVILA, ANTHONY SOLH (IND) BORROMEO, LARIS (ASENSO) BUNAYOG, INJIM BACALSO (IND) CAGASCA, ATTY. RUBEE (IND) CANLAS, RONNIE (PDPLBN) CANTIL, RUFINO JR. (IND) CO, JAIME JR. (PDPLBN) CRUZ, DJ RON (PFP) DAKIS, ARIEL (PDPLBN) ESPIRITU, BOBBY (IND) HIZON, ATTY JAYBEE (ASENSO) ISIP, BOY (ASENSO) LIMIT, WENIFREDO (IND) OCSAN, MALOU (PFP) ORTEGA, CHARRY (ASENSO) RELLON, KUYA NATHAN (PDPLBN) TAMONDONG, MAHRA (PFP) TOBILLO, FELIX JR. (PDPLBN) TUGNAO, STRAUSS/BISTEK (PM) VALBUENA, RODERICK (KABAKA) VILLAR, GLADINA (PDDS) YUPANGCO, MON (ASENSO)

Councilor – Manila Sixth District

Name to appear on the ballot

ABANTE, FOG (ASENSO) CASTAÑEDA, CALOY (ASENSO) CLAUDIO, LUISITO (IND) CRESPO, RAFFY JIMENEZ (PDPLBN) GO, ERNESTO JR. (IND) LACUNA, PHILIP (ASENSO) MERCADO, DOC MERCADO (PDPLBN) MIRANDA, MELVIN (IND) MORALES, OWEN (IND) OCAMPO, PABLO DARIO (PDPLBN) PAR, JOEL ELMER (ASENSO) UY, JOEY (ASENSO) VELOIRA, CHERRY (PDPLBN) VELOSO, LOU (ASENSO) VERGEL, FERNAN (PDPLBN)

*This is subject to correction.

RELATED: 2022 Party-list Candidates for Congress: Complete list

2022 Senatorial Candidates: Complete list

2022 Vice presidential Candidates: Complete list

2022 Presidential Candidates: Complete list