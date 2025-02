‘May Piso sa mosquito’ initiative of Mandaluyong barangay sparks concerns, alternative suggestions

Several citizens expressed concerns after learning about a Mandaluyong City barangay initiative offering a P1 reward for every mosquito or larva caught.

The reward system, called “May Piso sa Mosquito,” to be implemented by the Barangay Addition Hills local government, aims to combat the rising number of dengue cases in the area.

“Dengue Sugpuin, tulong-tulong hulihin!” the tagline of the reward system read.

“Dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue sa ating Barangay naglunsad tayo ng alternatibong pamamaraan maliban sa regular na paglilinis sa ating kapaligiran, sabado linis day at oplan linis kanal ng team sisid kanal. MAY PISO SA MOSQUITO!” the announcement of Barangay chair Carlito Cernal read.

Residents are invited to bring mosquitoes and larvae (dead or alive) to the new Barangay Hall Office from 8 a.m. to 5 p.m. on Feb. 19, 2025, until Feb. 22, 2025.

GMA News also reported about the initiative, adding that Barangay Addition Hills prepared an aquarium where the mosquitos and larvae will be stored and killed.

Concerns

The initiative sparked various reactions, with many expressing concerns that the public could exploit the reward system by breeding mosquitoes to claim the cash incentive.

“Could end up like the cobra bounty ng India.. imbis na mang-huli sila, ang ginawa ng iba nag breed na lang ng mga cobra tapos yun ang sinusurender nila kapalit nung reward. Baka imbis na maglinis at pumatay ng lamok e mag-breed na lang yung mga tao,” a Facebook user said.

“Wag naman sana magbilad ng mga timba na may tubig ang iba para magka-kiti-kiti at makahuli ng lamok,” another commented.

“Imbes na ikampanya ang paglilinis ng paligid ganto pa. Baka hindi na maglilinis nyan para dumami mahuli nilang lamok,” a Facebook user wrote.

Other concerned citizens said residents could become more exposed to dengue given this initiative.

“Kalokohan yan. Imbis na lumayo mga tao sa lugar na maraming lamok, pupuntahan pa nila yun para makahuli ng lamok. E di lalo na exposed sa possible na dengue. Baka may gumawa pa ng farm ng lamok para diyan,” a Facebook user also commented.

“Buti sana kung pera nila ‘yung gagastusin nila sa kabobohan nila. Lalo lang magiging prone sa dengue ‘yung mga tao dahil malamang maghahanap sila ng mahuhuli at pupunta sila sa malamok na lugar. Hindi naman mag-aantay mga ‘yan sa dadapo sa kanila lalo [kung] bayad,” another wrote.

Suggestions

Amid criticisms of the reward system, some citizens suggested alternative initiatives to reduce the mosquito population in the area.

“Mas okay siguro mag-clean up drive sa bawat barangay then yung may pinaka-malinis na barangay bigyan ng premyo,” a Facebook user said.

“Maganda po na maglunsad na lang ng linis campaign sa bawat blocks., magbigay ng mga incentives sa mga blocks na malilinis… isa pa pong problema ng ating barangay ang mga mamamayan na walang disiplina! Sa araw araw ko pong naglalakad sa Barangay Addition Hills ay kalinisan talaga ang problema… na madali sanang masolusyunan kung may disiplina ang mga mamamayan! Mas maganda siguro na hulihin ang mga pasaway at magsilbi sa community,” a resident commented.

“Fogging po sana,” a resident also requested.

“Dapat clean drive at para sa mga containers na may tubig dapat may takip,” an online user suggested.

What the Barangay chief said

On Sunday, February 16, the barangay chair of Addition Hills addressed the criticisms against his barangay’s initiative.

“Walang masamang intensyon sa nasabing programa ang layunin ay makatulong sa iba pang kasalukuyang programa ng National at Pamahalaang Lungsod ng Mandaluyong ito ay isang alternatibong programa sa paglaban sa lumalang problema sa dengue,” Cernal said.

The barangay chief referenced a Department of Health report indicating that dengue cases are rising in Metro Manila, with Quezon City declaring an outbreak.

He also mentioned that Barangay Addition Hills is one of the leading barangays for dengue cases, with 44 patients and multiple student fatalities.

“Hinagpis at hinaing ang aking natatangap na mensahe ng bawat pamilyang tinamaan ng dengue lalo na ang may mga namatayan na mahal nila sa buhay! Bilang Punong Barangay ay kailangan ko gumawa ng mga hakbangin upang maibsan at hindi lumala ang dengue sa tulong ng bawat mamamayan!” Cernal said.

The barangay chief added that apart from reminding residents to clean their respective areas, they are also conducting cleaning operations. These include Team Sisid Kanal, who cleans canals and estuaries, as well as the AHLERT team, in charge of fogging.

He, however, said that regular fogging is not recommended as it could affect the sick.

Cernal stressed that he is only offering an alternative program and accepts constructive criticisms.

“Ang programang aking iminungkahi ay isang alternatibong programa ika nga karagdagang programa sa kasalukuyang ginagawa ng DOH at ng LGU upang maibsan at mapuksa ang naturang insekto kagaya ng nais ko din makadagdag sa munting paraan na may munting insentibo sa pagtutulungan ng komunidad, ng barangay, ng lgu at national government,” he said.

“Sa mga nagkomento ng mga maanghang na salita laban sa programa maging sa aking personal na pagkatao itinuturing ko itong isang ‘Constructive Critism’ subalit hinihikayat ko ang bawat isa na mag-ambag ng alternatibong programa laban sa dengue na ayon sa inyong kaisipan at kaalaman at maaari itong iadopt ng barangay. Maaari nyong ikomemto ang naiisip nyo na magandang programa ayon sa inyong suhestiyon at hindi puro puna lamang ngunit walang naiaambag na solusyon sa ating mga kababayan!” the barangay chief concluded.