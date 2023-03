‘Filipino hanky panky’: How women used fans, handkerchiefs in Spanish-era courtship

Fans and handkerchiefs are more than just fashion essentials in the 19th-century Philippines.

Public historian Ambeth Ocampo shared how some of these were used by women to send messages during courtship in the Spanish Colonial Era.

He posted excerpts from the appendix of Pascual H. Poblete‘s 1922 book “Patnubay ng Pagsinta: pantas na manga paraan at nang magtagumpay sa pag-ibig” which lists non-verbal cues involving fans and handkerchiefs.

The book’s title also translates to “Guide to Courtship,” according to Ocampo.

“Filipino Hanky Panky,” the historian said in a Facebook post on February 18.

“When you read Rizal’s novels or look at 19th-century images of Filipinas in their ternos, use this guide to decipher what they might be saying,” Ocampo added.

“Ternos” refer to the traditional Filipiniana women wore during the Spanish period.

Also called the “Maria Clara gown,” this attire consists of puffy butterfly sleeves, a plain blouse or a “camisa” or “baro,” a long skirt or “saya,” and a neck scarf or “pañuelo” worn over the shoulders.

Such attires are usually accessorized by delicate foldable fans. Other women also carry handkerchiefs with them.

During that period, women maximized the use of fans and handkerchiefs by subtly letting them convey messages and emotions to their lovers and suitors amid the modest facade they had to maintain constantly.

Here are some of the messages associated with the fan and the handkerchief, based on the book:

Fans

Dalhing nakabitin sa kanang kamay — Ibig kong magka-nobyo

Dalhing nakabitin sa kaliwang kamay — Mayroon akong kasintahan

Ipaypay na madalas — Malaki ang pag-ibig ko sa’yo

Ipaypay na marahan — Walang halaga ka sa akin

Itiklop na bigla — Kinapopootan kita

Bayaang malaglag — Ako’y tapat na loob sa iyo

Dalhin sa siping ng puso — Nagdadamdam akong malabis dahil sa iyo

Takpan ang kalahating mukha — Sumunod ka sa akin

Bilangin ang mga tadyang — Ibig kong magsalita sa iyo

Paglaruan ang horlas — Umiibig ako sa iba at iniibig naman ako

Huwag dalhin o ilagay sa bulsa — Ayaw kong makipagligawan

Handkerchief

Ihaplos sa mga labi — Ibig kong makipagsulatan

Ihaplos sa mga mata — Lubhang nalulungkot ako

Ihaplos sa kaliwang kamay — Ikaw ay kinapopootan ko

Ihaplos sa dalawang pisngi — Iniibig kita

Bayaang malaglag — Tayo’y magkaibigan

Ipatong sa kanang pisngi — Oo

Ipatong sa kaliwang pisngi — Hindi

Ihaplos sa balikat — Sumunod ka sa akin

Ihaplos sa kanang tenga — Wala kang pagtatapat

Ihaplos sa kaliwang tenga — Mayroon akong isang billete [banknote] para sa iyo

Ihaplos sa dalawang mata — Lubha kang walang awa

Tiklupin — Ibig kong makipag-usap sa iyo

Tiklupin ang mga dulo — Hintayin mo ako

Pilipitin ng dalawang kamay — Pagpapawalang halaga

Pilipitin ng kanang kamay — May ibang iniibig ako

Pilipitin ng kaliwang kamay — Magpasiyal kayo, ayaw kong makialam sa iyo

Ibuhol sa hintuturo — Mayroong kasintahan ako

Ibuhol sa susuotang singsing — Mayroong asawa ako

Ibuhol sa buong kamay — Ako ay sa iyo

Paglaruan ang panyo — Pinawalan kita ng halaga

Ocampo said the rare book is part of the University of Michigan Libraries’ Filipiniana collection.