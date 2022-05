Quotes, Juxtaposed: Political dynasties and the 2022 presidential candidates

Where the Malacañang hopefuls stand:

Labor Leader Leody De Guzman

Repormahin ang pamumulitika at elektoral na sistema laban sa vote buying at patronage politics. Buwagin ang mga political dynasty at isulong ang direktang partisipasyon ng masa sa paggugubyerno. Wakasan ang pagsasamantala sa desperadong masa.

De Guzman tweeted this on Oct. 27, 2021.

Francisco “Isko Moreno” Domagoso

I believe it’s high time to create [a] two party system. Seventeen regions represented by two senators per region. Kasi gusto kong makakita ng mga senador na Moro, Igorot, Aetas, or IPs sa ating bansa para naman hindi isang pamilya lang ang namumuno sa Senado. Yun po ang paniwala ko and yung presidente at bise presidente, dapat pag binoto at nanalo ang presidente, automatic ‘yung vice president, manalo na rin.

Manila Mayor Domagoso said this at the second presidential debate hosted by the Commission on Elections last April 3.

Panfilo “Ping” Lacson Sr.

Hindi siguro importante kung gusto natin o ayaw natin ang political dynasty. Ito’y maliwanag na nakasaad sa ating Konstitusyon na ito’y ipinagbabawal. Kaya lamang kailangan ng enabling law. At wala po nag-fa-file. Ako, if I remember right ano? I stand corrected kung mali yung sasabihin ko. Nakapag-file na po ako ng panukalang batas, tungkol sa– ng enabling law para political dynasty. Sa kasamaang palad, maski ilan pong panukalang batas pa ang ating i-file sa House of Representatives man o sa Senado, hindi po papasa malamang sa hindi dahil marami pong mga angkan na nandyan sa local government units at nasa Kongreso din na siyang nagko-compose ng political dynasty.

Sen. Lacson also said this during the second presidential debate organized by Comelec.

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

You cannot stop people from wanting to serve. Imee wants to serve. I want to serve. Sandro, my son, wants to serve. What will I tell them: No, don’t help. Kung binoto naman ng tao, edi they deserve to be wherever they are.

Marcos made this remark at the Kapihan sa Manila Bay forum on March 16 this year.

Manny Pacquiao

Sa akin ay okay ako sa ipagbabawal natin ang political dynasty pero ganito po kasi, alalahanin natin na ang ating bansa ay under a democratic country. Demokrasya po tayo at ibiniboto ng tao ang nauupo diyan, hindi naman ina-appoint lang. Ngayon, ang pinakaproblema po talaga ay ung mga nagsasamantala diyan, nagnanakaw diyan, kahit na pamilya mo yan, ihuli talaga yung administrasyon nila. Kung may korapsyon edi ipakulong.

Sen. Pacquiao said this at Comelec’s 2nd presidential debate.

Leni Robredo

Si Aika, dalawang eleksyon nang niniligawan ng ibang mga politiko sa amin, kinukumbinse to run for mayor or to run for another position. Ang policy namin, hanggang nakaupo pa ako sa gobyerno, walang pwedeng kumandidato sa atin. “…Because they were all born when their father was mayor already… it is not impossible. But I always tell them, if you will join [politics], number one: I should no longer be in politics. Number two, you should not inherit it. You have to go there and work for it.”

Vice President Robredo said this at an event in Baguio City on Dec. 7, 2021.