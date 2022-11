‘Yes, Love’: Viy Cortez, Cong now engaged

After several years of being together, vloggers Viy Cortez and Lincoln “Cong TV” Velasquez are now engaged.

On Facebook, Viy shared a photo of her kissing Cong while holding her partner’s face. A diamond ring can be spotted on Viy’s finger.

“Yes love! Una palang alam ko na ikaw ang magiging asawa ko,” Viy wrote in the caption.

The engagement happened during Cong’s birthday celebration last October 27.

“Tinatanong mo ako nung nakaraan kung ano gusto kong regalo sayo, sabi ko wala,” Cong said during the proposal.

“Pero sa totoo lang ito nasa isip ko matagal na panahon na. Naghahanap lang ako ng tsempo, iniisip ko paano pero sabi ko bahala na kaya ngayon pinapunta ko sila tito at tita. Ito ang pinakamagandang regalo ibibigay mo sa aking birthday ko. Kaya ulitin ko yung tanong, will you marry me?” the 31-year-old vlogger asked.

As Viy could not contain her feelings to respond “yes,” she instead nodded and hugged Cong.

Cong also shared his message to his partner Viy through a vlog titled “VIYDAY.”

“So ayun love, we’ve come a long way but a lot to go. Ah tama ba yun, solid kasi naging sandalan kita sa pinakamahirap na parte ng buhay ko at salamat sa Diyos na ikaw ang kasama ko ngayon sa pinakamasasarap na parte. Swerte ko kasi sayo ko kailangan tanungin yung ‘will you marry me?’ Cong said.

“Bukod kasi sa sure ako na-o-oo kasi sa akin wala na akong mahihiling pa na isang babaeng katulad mo—matalino madiskarte, maganda, nakakatawa, mapagmahal na anak, at unbelievable na ina. Mga bagay na parehas na parehas tayo,” he contined.

“I love you, Love. Maraming salamat sa pagunawa mo sa pagnuna mo sa pagmamahal mo sa akin at higit sa lahat sa matyagang pagiintay mo sa akin. Pero kung meroon akong mami-miss after nito, yun ay walang iba kung hindi ang mga kataga mo sa aking ‘pakasalan mo na ko’. Cong said.

Cong and Viy were blessed with a child name Zeus Emmanuel “Kidlat” Velasquez.

As of writing Viy’s Facebook post has earned more than 345,000 reactions, 13,000 comments, and 92,000 shares. Meanwhile, Cong’s vlog has earned 220,000 views on Youtube.