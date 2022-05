2022 Local Candidates Quezon City: Complete list

May 9, 2022 - 1:34 AM

The Commission on Elections released a list of candidates in the six districts of Quezon City.

The most populous area in the country is also the most vote-rich city in the Philippines with 1.4 million registered voters.

Member of the House of Representatives – Quezon City First District

ATAYDE, ARJO (IND) CRISOLOGO, ONYX (LAKAS) DEE, MARCUS AURELIUS (IND)

Member of the House of Representatives – Quezon City Second District

CALONGE, DADS (IND) CASTELO, PRECIOUS (LAKAS) DAVID, HENRIC (IND) GADOR, RAUL (IND) GARCIA, ATTY. VIRGIL (IND) TULFO, RALPH RAFFY JR. (IND)

Member of the House of Representatives – Quezon City Third District

DIGNADICE, JESSIE (IND) PUMAREN, FRANZ (NUP) REYES, ALLAN BENEDICT (NPC)

Member of the House of Representatives – Quezon City Fourth District

RILLO, MARVIN (LAKAS) SUNTAY, BONG (PDPLBN)

Member of the House of Representatives – Quezon City Fifth District

ESPLANA, MANANG INDAY (IND) LIN, ATE ROSE (LAKAS) ORTEGA, ANTONIO (IND) RUSTIA, JUN M (IND) SANCHEZ, ROSE (IND) SUSANO, ANNIE (PFP) VARGAS, PM (PDPLBN)

Member of the House of Representatives – Quezon City Sixth District

CO-PILAR, MARIVIC (NUP) CRISOLOGO, BINGBONG (LAKAS) VELASCOCATERA,TRICIA (PDPLBN)

Mayor – Quezon City

ARANETA, GLENDA (IND BELLO, KUYA RIC (PDSP) BELMONTE, JOY (SBP) DEFENSOR, MICHAEL (PFP) INGLES, INVENTOR JOSE (WPP) JOTA, ROLANDO (IND) OROZCO, EMMA (IND) SALUTAN, TOM (IND) VELASCO, DIOSDADO (IND)

Vice-Mayor – Quezon City

CASTELO, WINNIE (LAKAS) LARAÑO, CHRISTINE (IND) RODRIGUEZ, HELEN (PDSP) SOTTO, GIAN (SBP)

Councilor – Quezon City First District

AROMIN, BENJAMIN JR. (IND) CAHILIG, CHARLES (KANP) CALALAY, TJ (SBP) CARANDANG, LOLENG (LAKAS) CASTRO, DOLAND (AKSYON) CRISOLOGO, NIKKI (LAKAS) DE CASTRO, KUYA DRID (LAKAS) DE LEON, JUN (AKSYON) DELARMENTE, DORAY (SBP) FERRER, CHARM (SBP) HERRERA, BH BERNARD (SBP) JUICO, SEP (SBP) NIETO, SIR JOHN (LAKAS) PADILLA, EMIL (IND) TEBIO, LAMHETO (IND) VINZONS, BONG (LAKAS)

Councilor – Quezon City Second District

BELMONTE, MIKEY (SBP) BELTRAN, WINSELL (LAKAS) CEREZO, JOSEPH (IND) DELA ROSA, WENKY (PPP) GARCIA, EDDIE (IND) HOMBRE, DON (KBL) JOTOJOT, MIGUEL (PRP) LEACHON, MARTIN HENRI (LAKAS) LIBAN, ATTY. GODIE (SBP) LIBAN, ATTY. JING (LAKAS) LUDOVICA, TATAY RANNIE (SBP) MANGUNE, CHARLIE (PDSP) MEDALLA, ALY (SBP) MEDINA, CANDY (SBP) MENDOZA, LEO (IND NOCUM, KURT CASTELO (LAKAS) PAULATE, RODERICK (LAKAS) PECSON, EMERITA (PFP) PENEPONA, JIMMY (PDSP) PEREZ, FRANZ RESTY (IND) PRING, VICTOR (IND) RILLO, MARIO (PDSP) RIVERO, NORBERTO (IND) VALMOCINA, DAVE (SBP) VARGAS, BETH (PDSP) VILLARUZ, KEVIN JOSEPH (PDSP) YAP, MELISSA MENDEZ (AKSYON)

Councilor – Quezon City Third District

ANTONIO, CHUCKIE (SBP) BANAL, JORGE (SBP) BORRES, JIMMY (PDPLBN) CEA, JEFFREY (MQC) COSETENG, KATE (SBP) DE GUZMAN, DANTE (AKSYON) DE LEON, DON (NP) DE MESA, KIKO (PDSP) DEFENSOR, JOHN (LAKAS) DELA FUENTE, SUPREMO (PDPLBN) FRANZA, ALLAN (NPC) LAGUMBAY, WENCY (NP) LIQUIGAN, BASAHAN ATORNI (IND) LUMBAD, DOK G (FRPAMM) MANUEL, RESURRECCION (IND) NG, SHAUN TERENCE (IND) PACHECO, ROBERT NEIL (SBP) PAPA, VINCENT (IND) REYES, ATTY. ANTON (NPC)

Councilor – Quezon City Fourth District

ANDAL, NESTOR (IND) ANDREWS, BOBBY (LAKAS) AQUINO, AWIN (PDSP) BAUTISTA, HERO (SBP) BELMONTE, IRENE (SBP) CHAN, ERIC (IND) CLEOFE, JOSHUA (IND) DAZA, NANETTE (LAKAS) GUINGAB, EDWARD (MQC IBAÑEZ, JAMES (AKSYON) INTON, ARIEL (IND) LAGMAN, IVY (SBP) MACADAEG, YANS (IND) MALAÑGEN, RAQUEL (LAKAS) MALAYA, BABES (SBP) PARREÑO, GENERAL ALLAN (RP) RILLO, IMEE (LAKAS) SUNTAY, MARRA (SBP) YAP, EGAY (SBP)

Councilor – Quezon City Fifth District

AUSTRIACO, EMIL (LAKAS) BOTONES, MAUREEN (PDR) CASTELO, MUTYA (LAKAS) DELOS REYES, EJ (IND) FRANCISCO, APPLE (AKSYON) FRANCISCO, TOLENG (LAKAS) JURADO, ATTY. ACE (LAKAS) LIBAN, SHAY (SBP) MEDALLA, RAM (SBP) MELENDEZ, AIKO (NP) ORO, GANI (AKSYON) PAPIN, BOBBY (LAKAS) QUEBAL, JONELBAGWIS (SBP) ROXAS, FREDDY (SBP) SCHWAB, MARK VINCENT (IND) VARGAS, ALFRED (PDPLBN) VISAYA, JOSEPH JOE (SBP) ZAMORA, WALTER ALVIN (IND)

Councilor – Quezon City Sixth District

APO, NILO (MQC) ARCEO, ALLAH (IND) BERNARDO, VICTOR (SBP) CASTELO, KUYA JEM (LAKAS) CLARION, DINKYDOO (IND) CONSTANTINO, ALVIN (RP) CRUZ, PETER (PDSP) DE JESUS, CHECHE (IND) FORBES, ALI (LAKAS) GENEROSO, SOTTO VITO (SBP) JUAN, DOC ELLIE (SBP) LIBAN, DREW (PMP) MANEGED, CAROL (PDSP) MANTELE, JAJA (LAKAS) MATHAY, RIKKI (LAKAS) MATIAS, BOY (IND) MATIAS, KRISTINE DONNY (SBP) MATURAN, LEO (IND) MEDINA, ERIC (SBP) PAGUIO, KARL JOHN (LAKAS) PILAR, BANJO (SBP) SALUDES, LOUIE (LAKAS) SUMADIA, JUNIPHER (KBL) SUVA, CARMELA (IND) VALLENA, MJ (PDSP)

*This is subject to correction.

