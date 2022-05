2022 Local Candidates Caloocan City: Complete list

May 9, 2022 - 1:22 AM

The Commission on Elections early this year released a list of the candidates for local posts in Caloocan City.

Caloocan, with an estimated population of more than 1.66 million has 188 barangays and three legislative districts.

Here are the names appearing in the ballot:

1st Legislative District — House of Representatives

MALAPITAN, OCA (NP) NUBLA, ALOU (AKSYON) VIOLETA, DELA CRUZ (IND)

2nd Legislative District — House of Representatives

ASISTIO, MACA (NPC) CABOCHAN, JACOB (AKSYON) CAJAYON-UY, MITCH (PDPLBN) MANGASAR, ALEX (PDR) SAMSON, ROBERTO (LAKAS)

3rd Legislative District — House of Representatives

ASISTIO, DEAN (PDPLBN) ECHIVERRI, RECOM (PDDS)

Mayor

ANQUILAN, JUN (IND) BAYON-ON, RUFFY NAZARENO (IND) DOMASIG, ROMAN JR. (IND) ERICE, EGAY (AKSYON) MALAPITAN, ALONG (PDPLBN) MALUNES, TOTO (IND)

Vice Mayor

MALONZO, PJ (AKSYON) TEH, KARINA (NP) TIMBOL, JOSEPH (IND)

First District — Councilor

ADALEM, TOPET (NP) AQUINO, ROBERTO JR. (IND) ASISTIO, TONTON (NPC) BACOLOD, LEAH (PDPLBN) CARALDE, KAP ALEX (NP) DE LEON, TYRONE SR. (IND) HERNANDEZ, VINCE (LAKAS) MALAPITAN, ENTENG (NP) MANIAGO, RODOLFO (IND) MAYOR, CENON (AKSYON) NUBLA, KAYE (AKSYON) REPOLLO, NICK (AKSYON) RIVERA, ROMY (PROMDI) TRINIDAD, INAR (AKSYON) UY, MILA (AKSYON) VIRAY, GERRY (AKSYON) YMATA, GLENN (PLM)

Second District — Councilor

ALCAYAGA, AAA AGUILAR (NPC) ALMEDA, KUYA LANZ (NUP) ANTONIO, ROBERT (IND) ARUELO, DOC ED (PDPLBN) ASISTIO, L.A. (NP) BAGUS, CARDING (AKSYON) BALDIVIA, DENNIS (AKSYON) CABUHAT, NOEL (IND) CELIS, KA RENE (WPP) CUNANAN, CAROL (NP) DE LEON, WEWEL (AKSYON) DIVINA, ARNOLD (NP) MERCADO, DRA. MAYEN (NPC) OROZCO, MERVILLE (AKSYON) RUFINO, MELVIN (NP) SIMPAUCO, LEMUEL (AKSYON)

Third District — Councilor

ABEL, WIN (NP) AFRICA, MAY (LAKAS) BRIN, RUDY (AKSYON) CAMMAYO, NICO (AKSYON) CERALDE, TESS (NP) ECHIVERRI, KING (AKSYON) FENEQUITO, TEAM PANGARAP (IND) HENSON, ONET (NP) OLIVA, ATO (AKSYON) PALMA, EARNY (PDDS) PRADO, BULLET (NP) QUINTO, HAZEL SEGUI (AKSYON) RAMIREZ, JOMA (AKSYON) VARELA, LUIS TITO (NP) VARGAS, ALFRED (IND)

*This is subject to correction.

RELATED: 2022 Party-list Candidates for Congress: Complete list

2022 Senatorial Candidates: Complete list

2022 Vice presidential Candidates: Complete list

2022 Presidential Candidates: Complete list